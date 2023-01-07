Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında saat 19.00'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekibi Adana Demirspor'u mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Kasımpaşa'yı da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Bu kritik virajı da kayıpsız geçmek isteyen siyah-beyazlılar hem yeni bir galibiyet serisine başlamak, hem de derbi haftasında ligin zirvesindeki ekiplerle arasındaki puan farkını azaltmayı planlıyor.

EVİNDE SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon evinde 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar, iç sahadaki 8 müsabakada 5 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu. Kara Kartal, 2 maçta ise sahadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalırken iç sahadaki tek mağlubiyetini ise Başakşehir'e karşı aldı. Beşiktaş bu maçlarda 16 gol kaydederken kalesinde 7 gol gördü.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Talha, Masuaku, Atiba, Gedson, Cenk, Dele Allı, N'Koudou, Weghorst.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Donk, Yasin, Hadergjonaj, Aytaç, Eysseric, Ahmet, Ouannes, Fall, Hajradinovic.

22'YE 6 ÖNDE

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 36 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 22 kez rakibine üstünlük kurarken Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da sahadan berberlik ile ayrıldı. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 72 kez havalandırırken Kasımpaşa, 40 gol ile karşılık verdi.