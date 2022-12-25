Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede taraflar karşılıklı goller bularak sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

"3 puanı hedeflerken 1 puan aldık. Bizim için üzüntü verici. 2 puan kaybettik. Rakibe göre oyuna daha çok hakim olmamızın bir anlamı yok. Netice almamız gerekiyor.

Maça 0-0 başladık, gol yemeden atacağımız gollerle 3 puanı hedefledik. Ancak, ikinci yarının sonunda attığımız golle 1 puan aldık. Üzüntü verici, 2 puan kaybettik.

N'Koudou iyi başlamıştı ama o pozisyondan sonra oyundan koptu. Rakiple itiştiler. Bunları doğru bulmuyorum tabii ama tam göremedim pozisyonu. Dediğim gibi o andan sonra N'Koudou oyundan koptu. Kevin N'Koudou ile konuştum, 'Ben bir şey yapmadım' dedi."