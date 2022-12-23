Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş Ozan Tufan'da ısrarcı!
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Ozan Tufan. Teknik direktör Şenol Güneş ise milli futbolcuda ısrarcı. İşte detaylar...
Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.
KADROMDA GÖRMEK İSTERİM
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi.