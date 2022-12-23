Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Pas ve taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.