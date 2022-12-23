Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte golleri sıralamaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun için güneşli günler başladı! Valerien Ismael'den sonra...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile beraber eski günlerine dönen Cenk Tosun adeta ışık saçıyor. Milli oyuncu gösterdiği performansla Valerien Ismael dönemini hafızalardan silmeyi başardı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Cenk sezon başında siyah beyazlı takıma yeniden dönmüştü.
Valerien İsmael döneminde istediği şansı bulamadı.