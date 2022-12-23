Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - O isim ortaya çıktı! Şenol Güneş listeye aldı
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip teknik direktör Şenol Güneş'in göreve getirilmesinin ardından kadroya yapılacak olan takviyelere yoğunlaştı. Transfer listesinin başındaki isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
Teknik direktör Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası'nı yakından takip etti.
Deneyimli çalıştırıcının burada izleyip beğendiği Suudi Arabistan'ın yıldızı Mohamed Kanno hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.