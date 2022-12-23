BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - O isim ortaya çıktı! Şenol Güneş listeye aldı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - O isim ortaya çıktı! Şenol Güneş listeye aldı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip teknik direktör Şenol Güneş'in göreve getirilmesinin ardından kadroya yapılacak olan takviyelere yoğunlaştı. Transfer listesinin başındaki isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2022- 12:11