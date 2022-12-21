Kara Kartal, Dünya Kupası arasının ardından yeşil sahalara Ziraat Türkiye Kupası maçıyla start veriyor.
Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası yıldız adayları arasına girdi!
Beşiktaş'ta altyapıdan öne çıkan isimler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların 18 yaşındaki genç yeteneğ Demir Ege Tıknaz, The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi. İşte detaylar ve diğer isimler... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.