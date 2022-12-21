Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Marcao transferine sakatlık engeli! Süper Lig devi geri adım attı
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gündeme Marcao gelmişti. Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan deneyimli oyuncu için siyah beyazlı ekip devredeydi. Ancak Beşiktaş, Marcao'nun sakatlığı sonrası geri adım attı. İşte detaylar...
Stoper hattına transfer yapmak isteyen siyah beyazlılar, Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'yu gündemine aldı.
Galatasaray'dan 12 milyon Euro'luk bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun Beşiktaş'a gidebileceği iddiaları manşetlere taşındı.