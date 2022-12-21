BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Marcao transferine sakatlık engeli! Süper Lig devi geri adım attı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gündeme Marcao gelmişti. Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan deneyimli oyuncu için siyah beyazlı ekip devredeydi. Ancak Beşiktaş, Marcao'nun sakatlığı sonrası geri adım attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 10:42