Beşiktaş 8 eksikle çalıştı!

Beşiktaş, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Antrenmana, milli takımlarda bulunan Wout Weghorst, Romain Saiss, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra sakatlıkları olan Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Umut Meraş ve Oğuzhan Akgün katılmadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022- 11:59