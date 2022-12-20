Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Anderson Talisca transferi ile sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Talisca'da ters köşe! Al Nassr'dan açıklama geldi
Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca konusunda çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sambacı futbolcu için Flamengo'da devreye girdi. Bu durumun ardından Al Nassr'dan Talisca hakkında açıklama geldi. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Anderson Talisca transferi ile sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen Kara Kartal, eski futbolcusu Anderson Talisca'yı transfer listesinin ilk sırasına aldı.