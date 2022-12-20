BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ! Şenol Güneş ayrılığa onay verdi! Montero Süper Lig ekibine gidiyor

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Montero için Şenol Güneş kararını verdi. Güneş, Saiss, Welinton ve Tayyip'in gerisinde düşündüğü İspanyol oyuncuyu kiralık olarak gönderisin dedi. İşte Montero'nun gidecek olduğu takım ve detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2022- 13:05 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022- 13:36