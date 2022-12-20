Beşiktaş Yönetimi'nin ara transfer döneminde yabancı kontenjanında yer açmak için ilk adayı Javi Montero...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ! Şenol Güneş ayrılığa onay verdi! Montero Süper Lig ekibine gidiyor
Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Montero için Şenol Güneş kararını verdi. Güneş, Saiss, Welinton ve Tayyip'in gerisinde düşündüğü İspanyol oyuncuyu kiralık olarak gönderisin dedi. İşte Montero'nun gidecek olduğu takım ve detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Fanatik'in haberine göre İspanyol stoperi kiralamak için çalışmada bulunan Beşiktaş'a ilk mesaj Ümraniyespor'dan geldi.
Genç stoperin Ümraniyespor'a kiralanma ihtimali yüksek.