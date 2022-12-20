Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan için Şenol Güneş kararını dikkat çekti!
Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in milli futbolcu Ozan Tufan hakkında yönetime dikkat çeken bir rapor sunduğu öğrenildi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.
KADROMDA GÖRMEK İSTERİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi.