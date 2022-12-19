Dünya Kupası arası sonrası liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş Nathan Redmond'la sözleşme uzatacak mı? Son karar...
Beşiktaş yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden Nathan Redmond'u kadrosuna katmış ve İngiliz kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki oyuncuyla devam edilip edilmeyeceği merak edilirken, siyah-beyazlılarda son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Katar'da düzenlenen turnuva sonrası yaptığı kamp ve hazırlık maçlarıyla sezonun kalan bölümüne hazırlanan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hem ara transfer dönemi hem de yeni sezon için arayışlarına başladı.