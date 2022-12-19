2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta forma giyen Wout Weghorst, Hollanda'nın Arjantin ile oynadığı çeyrek final maçında attığı iki şık golle maçı uzatmaya götürmüştü.
Beşiktaşlı Weghorst Ada'da gündem oldu! Burnley'e geri dönecek mi?
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. Deneyimli forvetin bonservisini elinde bulunduran Burnley'e geri döneceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak İngiliz basınında sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
30 yaşındaki golcü futbolcunun Beşiktaş'ta gösterdiği iyi performansı Dünya Kupası'nda da göstermesi dikkatleri üzerine çekmesine sebep oldu.
İngiliz basınında çıkan haberde Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'tan sakatlıklar sebebiyle istenen verimi alamayan Burnley, Weghorst'u Ocak ayında geri çağırmayı seçeneklerine eklediği iddia edildi.