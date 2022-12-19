Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Şenol Güneş onayı verdi! Beşiktaş'tan Nampalys Mendy atağı
Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getiren ve tecrübeli teknik adamla çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda devre arasında kadroya takviye yapılacak. Beşiktaş'ta teknik patron Güneş, Leicester City'nin tecrübeli orta sahası Nampalys Mendy için onayı verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Ocak ayı transfer planlamasını Şenol Güneş'in raporuna göre yapan siyah beyazlı yönetim rotasyonlu kadro kurmak istiyor.
Siyah beyazlı kulüpte stoper takviyesi öncelikli...