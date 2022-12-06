Beşiktaş'ta Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalar sürüyor.
Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş üstünü çizdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ocak ayı için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Oynadığı hazırlık maçlarıyla ligin kalan bölümüne hazırlanan siyah-beyazlılarda kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı.
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmek istiyor.