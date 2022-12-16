Beşiktaş'tan Josef açıklaması!
Şenol Güneş: Daha iyiyiz ama...
16 Aralık 2022 gram altın ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Josef açıklaması! Beşiktaş'tan Josef açıklaması! 23:08
Jesus istedi! F.Bahçe İtalya seferine çıkıyor Jesus istedi! F.Bahçe İtalya seferine çıkıyor 23:08
F.Bahçe o ismin transferinde geri adım attı! F.Bahçe o ismin transferinde geri adım attı! 23:03
F.Bahçe'de gündem iç transfer! İşte 5 isimde son durum F.Bahçe'de gündem iç transfer! İşte 5 isimde son durum 22:42
G.Saray'da flaş Depay gelişmesi! Kararını verdi G.Saray'da flaş Depay gelişmesi! Kararını verdi 21:11
Cuellar G.Saray'a gelecek mi? Buruk'un kararı... Cuellar G.Saray'a gelecek mi? Buruk'un kararı... 21:10
Daha Eski
Şenol Güneş: Daha iyiyiz ama... Şenol Güneş: Daha iyiyiz ama... 21:10
Dembele'nin istediği maaş ortaya çıktı! Fransız basını açıkladı Dembele'nin istediği maaş ortaya çıktı! Fransız basını açıkladı 21:10
Jesus forvette onu oynatacak! Trabzonspor derbisinde... Jesus forvette onu oynatacak! Trabzonspor derbisinde... 21:09
Kartal'dan farklı prova! Kartal'dan farklı prova! 21:09
F.Bahçe'ye o isimden iyi haber! Takımla çalıştı F.Bahçe'ye o isimden iyi haber! Takımla çalıştı 21:07
Galatasaray'da gençler parlıyor! Galatasaray'da gençler parlıyor! 21:06
SON DAKİKA