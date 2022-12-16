Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'un düzenlediği "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş yönetiminden açıklama geldi! Josef takımda kalacak mı?
Beşiktaş'ta bu sezon Ankaragücü ile oynanan maçta taraftarın saldırısına uğrayan ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Josef de Souza'da sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...(BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; altyapıyla ilgili konuşan Kocadağ, "Beşiktaş, gençlere en çok emek vermiş kulüptür. Yıllardan bu yana 'Özkaynak düzeni' diyerek emekler verdik.
Futbolcular yetiştirdik, altyapıya önem verdik. İnşallah Beşiktaş Özkaynak Düzeni, her branşta yeni sporcular yetiştirecek." ifadelerini kullandı.