Beşiktaş 'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı golcüsü Wout Weghorts, Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'yla boy gösterdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst için resmi açıklama! Sözleşmesinde geri dönme maddesi var mı?
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda Weghorst'un geleceği hakkındaki belirsizlik devam ediyor. Dünya Kupası'nda göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı santrfor için Burnley'e geri dönme ihtimali endişe yaratmıştı. Beşiktaş'ın yöneticisinden bu konu hakkında açıklama geldi. | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş 'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı golcüsü Wout Weghorts, Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'yla boy gösterdi.
Özellikle Arjantin ile oynanan maçta sonradan oyuna girerek 2 gol atıp maçı penaltılara götüren Weghorst, dünya basınında geniş yer buldu.
Her ne kadar çeyrek finalde penaltı atışlarında Arjantin'e kaybetse de gündem Weghorst olmuştu.