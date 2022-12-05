Devre arası transfer döneminde önceliği savunmaya veren ve stopere takviye yapması beklenen Beşiktaş için kısa süre önce Alman futbolcu Timo Hübers'in adı gündeme gelmişti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal transferi bitiriyor! Fenerbahçe'nin listesindeydi
Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada idmanlara devam eden Kara Kartal, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, Timo Hübers'in transferini tamamlamak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Alman stoper için siyah-beyazlı ekip önemli bir detayı kullandı. | Beşiktaş haberleri
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Köln'lü futbolcu için siyah beyazlı kulübün devreye girdiği belirtilmiş, hatta bu gelişme Alman medyasında da yankılanmıştı.
1.90 boyundaki savunmacı için yeni haberler gelmeye devam etti. Fotomaç'ın haberine göre Kara Kartalların, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Timo Hübers konusunda ilk adımları atmaya başladığı kaydedildi.