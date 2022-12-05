BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal transferi bitiriyor! Fenerbahçe'nin listesindeydi

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada idmanlara devam eden Kara Kartal, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, Timo Hübers'in transferini tamamlamak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Alman stoper için siyah-beyazlı ekip önemli bir detayı kullandı. | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 06:40