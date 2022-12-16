BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kevin N'Koudou sürprizi! Süper Lig ekibine mi gidiyor?

Beşiktaş'ta bir türlü beklentileri karşılayamayan ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi uzatılmayacak olan Kevin N'Koudou için Süper Lig ekibi resmen talip olduğunu açıkladı. Kamerun Milli Takımı ile başarılı bir Dünya Kupası geçiren N'Koudou için Şenol Güneş'te olumlu rapor vermedi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 09:29