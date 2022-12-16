Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olurken, futbolcu ile ilgili transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valentin Rosier yolcu! B planı hazır
Beşiktaş, ligin kalan kısmı için hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier'e Fransa'dan talip çıkması üzerine, Kara Kartal transferde harekete geçti. Beşiktaş, Fransız sağ bekin ayrılması halinde rotasını ise belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
MENAJERİYLE İLK TEMAS
Ligue 1 ekiplerinden Lille, Beşiktaş forması giyen Fransız sağ bek oyuncusu Rosier'i gündemine aldı.
Futbolcunun menajeri ile de transfer için ilk temas kuruldu.