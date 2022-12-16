Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş, Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-3 kazandı.
Beşiktaş Giresunspor maçında o hareket damga vurdu! Atiba Hutchinson...
Dünya Kupası arasında Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-3'lük skorla kazanırken, Alper Uludağ ile Atiba Hutchinson arasında yaşananlarda tepki çekti.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 45. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 69 ile 87. dakikalarda Cenk Tosun attı.
Giresunspor'un golleri ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.