Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, flaş açıklamalarda bulundu. Kocadağ, transfer ve şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 17:45