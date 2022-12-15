Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Muleka'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Muleka vetosu!
Beşiktaş'ta göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren Şenol Güneş yönetimle toplantı yaptı. Güneş, takımda yer alan Muleka'ya Marsilya'nın talip olmasının ardından oyuncuyla ilgili kararını verdi. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Muleka'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Güneş'in geldiği günden bu yana özel ilgi gösterdiği isimlerden biri olan Muleka'ya, Marsilya'nın ilgili olduğu haberleri Fransa'da manşetlere taşınmıştı.
Güneş bu konu hakkında yönetimle görüştü.