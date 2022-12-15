Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den yeni atak gelebilir.
Beşiktaş'ta Wout Weghorst tehlikesi! Sözleşmesi...
Beşiktaş'ta Wout Weghorts'un geleceği konusunda ortaya flaş bir iddia atıldı. Siyah-beyazlılara, Hollandalı futbolcunun bonservisinin sahibi olduğu Burnley'den kötü haber geldi. İngiliz ekibi oyuncuyu ocak ayında çağırabilir. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Siyah beyazlılar, Weghorst'u sezon başında kiralamıştı.
Beşiktaş, Weghorst'un transfer açıklamasında şu sözlere yer vermişti: