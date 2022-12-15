Spor Toto Süper Lig için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, Charleroi ve Westerlo maçlarının ardından Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Giresunspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 14:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İSTANBUL'A DÖNECEK!

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile karşılayacak. Siyah-beyazlı ekip Antalya'daki diğer maçlarda Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0 mağlup etmişti. Kartal müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.