Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Romain Saiss, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından transferin de gözdesi oldu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sıraya girdiler! Romain Saiss'e teklif yağıyor
Beşiktaş'ın Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Romain Saiss, 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Deneyimli futbolcu Fas Milli Takımı'yla gösterdiği performansla önemli kulüpleri peşine taktı. İşte detaylar...
Fas Milli takımıyla Dünya Kupası'nda yarı final oynadı.
Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli stoper için 6 farklı kulübün nabız yokladığı ifade edildi.