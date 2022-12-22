Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'e ilk flaş transfer hediyesini veriyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a bedava dünya yıldızı! Eliaquim Mangala...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip stoper hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Kara Kartal'ın hedefindeki futbolcu ise Eliaquim Mangala. İşte detaylar...
Siyah-Beyazlıların sportif direktörü, Avrupa çapında ses getirecek bir transfere imza atmak üzere.
Ceyhun Kazancı, 2014 yılında transferine 45 milyon euro ödenen yıldız stoperi Beşiktaş'a getiriyor.