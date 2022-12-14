TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeniden Nwakaeme sesleri!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in hücum oyuncularından daha fazla skor katkısı almak istediği ve bu noktada gündemine Nwakaeme'yi yeniden aldığı iddia edildi. Nijeryalı futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. İşte son gelişmeler... | BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 10:16