Beşiktaş'ta transferde öncelik kanat bölgesine verildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeniden Nwakaeme sesleri!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in hücum oyuncularından daha fazla skor katkısı almak istediği ve bu noktada gündemine Nwakaeme'yi yeniden aldığı iddia edildi. Nijeryalı futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. İşte son gelişmeler... | BJK SPOR HABERLERİ
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar listede ilk sıraya Anthony Nwakaeme'yi aldı.
Kara-Kartal, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.