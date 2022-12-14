2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'ın büyük pişmanlığı! Livakovic'in yerine...
2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada ilk finalist Hırvatistan'ı eleyen Arjantin olmuştu. Öte yandan en çok takdir edilen takımlardan birisi de Hırvatistan olmuştu. Beşiktaş'ın ise büyük pişmanlığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Turnuvada ilk finalist Hırvatistan'ı eleyen Arjantin olmuştu.
Messi'nin önderliğindeki Güney Amerika ekibi, artık Dünya Kupası'na 1 maç uzaklıkta.