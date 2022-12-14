Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi! Kartal'ın yeni orta sahası Macaristan'dan
Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için temaslar hızlandı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden orta saha takviyesi istemişti. Kartal aradığı ismi Macaristan'da buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, usta hoca, yönetimden orta sahaya takviye yapılmasını istedi.
Avrupa basını siyah beyazlıların Macar ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürerken, sıcak gelişmeler oldu.