2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fas, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, adalesinde hafif yırtık olan Romain Saiss için flaş bir talepte bulundu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.

Bu galibiyetle birlikte tarihi bir başarı elde eden Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss, 57. dakikada sakatlanarak yerini Achraf Dari'ye bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ TALEP

Yarı finalde Fransa ile kozlarını paylaşacak Fas'a, Beşiktaş sağlık heyetinden flaş bir talep gitti.

Siyah-beyazlılar adalesinde hafif yırtık olan Romain Saiss'la konuştuktan sonra, hem futbolcuya hem de Fas Milli Takım doktorlarına Fransa maçında oynamaması yönünde talepte bulundu.