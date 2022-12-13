BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal kanatlanıyor! Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal kanatlanıyor! Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'de bu sezon Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlıların devre arası transfer dönemini hızlı geçirmesi bekleniyor. Özellikle kanat transferine yoğunlaşan Kara Kartal'ın gündeminde iki isim var. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 10:38