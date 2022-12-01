Siyah beyazlıların transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Nwakaeme için farklı iddialar ortaya atılıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Nwakaeme'de Süper Lig'den rakip çıktı!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken listedeki isimlerden birisinin de Nwakaeme olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar Trabzonspor'un eski futbolcusunu kadrosuna katmaya çalışırken Süper Lig'den bir başka ekibin de devreye girdiği kaydedildi. İşte detaylar...
Al Fayha'da mutsuz olduğu için Süper Lig'e dönmek istediği iddia edilen Nwakaeme önceki gün İstanbul'a geldi.
Nijeryalı oyuncunun Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile bir araya geleceği, hatta bu görüşmede Şenol Güneş'in de menajerliğini yapan Deniz Türker'in de yer alacağı iddia edildi.