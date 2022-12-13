Beşiktaş'a Josef de Souza ve Valentin Rosier müjdesi!

Beşiktaş'a Josef de Souza ve Valentin Rosier müjdesi!

Beşiktaş, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam etti. Sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ve Josef de Souza, idmanda takımla çalıştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 17:34