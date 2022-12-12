BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Caner Erkin Beşiktaş'a dönecek mi? Ceyhun Kazancı açıkladı!
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı önemli açıklamalarda bulundu. Weghorst'un satın alma opsiyonundan Valerien Ismael'e kadar birçok konuya cevap veren Kazancı, Caner Erkin iddialarına da açıklık getirdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı Trt Spor'a konuştu.
Antalya kampı hakkında konuşan Ceyhun Kazancı, "Son derece yoğun geçiyor kamp. Her şey yolunda şu ana kadar. Ağırlıklı olarak çift idman olarak geçiyor. Çok yoğun çalışıyorlar. Yoğunluktan dolayı oyuncular odalarından çıkamıyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek. ifadelerini kullandı.