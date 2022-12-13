Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Daniel Pancu, Romanya basınına açıklamalarda bulundu. Pancu, Kadıköy'de Fenerbahçe ile oyanan 4-3'lük unutulmaz derbi mücadelesi hakkında konuştu.

İŞTE PANCU'NUN SÖZLERİ:

Fenerbahçe ile oynanan maç, Beşiktaş için pastanın üzerindeki krema oldu. O maçla kesinlikle tarihe geçtim. (1 Pancu Kadıköy Panteri formalardan) 1 milyon forma satıldı. Çünkü Puma ile sözleşmelerini bitiriyorlardı ve stokta çok fazla vardı. Ve eğer bir tişört 50-60 dolarsa, 10-15'e verdiler. Galibiyetin etkisi de o kadar büyük oldu ki hepsi satıldı.

Kaleye geçmek benim için çok özel değildi belki ama taraftar için çok anlamlı oldu. Kurtardığım toplar var. Sadece penaltıdan gol yedim. 10 kişi onları 4-3 yendik. Maçtan sonra yaşananlar muazzamdı. Marketlerde heykelciklerimi ile bulurdum. Beşiktaş için önemli bir oyuncuydum.