"ALEX TEIXEIRA BURADA GİDERKEN..."

Zor bir durum futbolda bunlar yaşanıyor. Bazı oyunculardan beklenen performansı oyuncular veremiyor. Ben çok mutluyum, yakın arkadaşım, nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onun buraya gelmesi için benim de katkım oldu ama olmadı bir şekilde. Alex burada giderken çok onurlu bir şekilde gitti. Kulüple çok iyi anlaşarak gitti. Benim çok iyi arkadaşım, mutlu olmasını isterim. Ama dediğim gibi buradan çok iyi bir şekilde gitti.