GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

İtalyan kulübü bunu düşünmek için süre isterken bu kez de Kaan Ayhan senelik ücretine zam yaptı. Sassuolo'da yıllık 850 bin euro kazanan başarılı stoper, taliplilerinin çok olması nedeniyle senelik ücret olarak 2 milyon euro istedi.