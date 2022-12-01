Ara transfer döneminde yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar ilk olarak stoper bölgesindeki sıkıntıyı çözmek istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan'da geri adım! Beşiktaş'tan istenen rakam...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki oyunculardan birisi de Kaan Ayhan. Milli stoperi takıma katmak isteyen Kara Kartal, istenen rakamların ardından geri adım attı. İşte detaylar...
Bu mevkii için listenin ilk sırasındaki isim ise sezon başında da gündeme gelen Kaan Ayhan... Ancak 28 yaşındaki stoperin transfer hikayesi tam bir yılan hikayesine dönmüş durumdu.
Yıldız futbolcuyla F.Bahçe ve G.Saray da ilgilendiği için, bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Sassuolo, taleplerini her geçen gün artırarak değiştiriyor.