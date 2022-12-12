BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mohamed Kanno Beşiktaş'ı istiyor! Menajerine talimatı verdi

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Turnuvada göz önüne çıkan isimlerden birçoğu ile ilgilenen siyah-beyazlıların listesinde Mohamed Kanno da yer alıyor. Oyuncunun da aklı Beşiktaş'ta. Tecrübeli orta saha kulübünden transferi için kolaylık istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 06:40