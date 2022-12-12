Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mohamed Kanno Beşiktaş'ı istiyor! Menajerine talimatı verdi
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Turnuvada göz önüne çıkan isimlerden birçoğu ile ilgilenen siyah-beyazlıların listesinde Mohamed Kanno da yer alıyor. Oyuncunun da aklı Beşiktaş'ta. Tecrübeli orta saha kulübünden transferi için kolaylık istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Teknik direktör Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası'nı yakından takip etti.
Deneyimli çalıştırıcının burada izleyip beğendiği Suudi Arabistan'ın yıldızı Mohamed Kanno hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.