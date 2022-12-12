BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal pençesini İtalyan yıldıza dikti! İşte sözleşmesindeki detay

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer harekatına başladı. Devre arasında takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip pençesini İtalya'ya uzattı. Kara Kartal'ın hedefi sezon sonu Roma ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimde. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 06:40