Ağırlığını stoper ve sol bek transferine veren Beşiktaş'ta diğer mevkiler öncelikli olmasa da arayışlar sürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal pençesini İtalyan yıldıza dikti! İşte sözleşmesindeki detay
Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer harekatına başladı. Devre arasında takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip pençesini İtalya'ya uzattı. Kara Kartal'ın hedefi sezon sonu Roma ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimde. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar için Roma'nın yıldızı Stephan El Shaarawy ismi gündeme geldi.
30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi İtalyan ekibiyle sezon sonu bitecek.