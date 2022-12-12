BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal kasasını doldurdu! Bu Dünya Kupası'nda...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvaya bu yıl 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, önemli de bir gelir elde etti. İşte siyah beyazlıların kasasına giren rakam...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 11:12