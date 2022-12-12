2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal kasasını doldurdu! Bu Dünya Kupası'nda...
2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvaya bu yıl 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, önemli de bir gelir elde etti. İşte siyah beyazlıların kasasına giren rakam...
Nefes kesen turnuvada adını son 4 takım arasına yazdırmayı başaran Arjantin - Hırvatistan ve Fas - Fransa final için karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Süper Lig ekipleri de bu Dünya Kupası'na birçok futbolcu gönderdi.