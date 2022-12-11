AVRUPA'YA GİTMELİ

Bu arada Mohamed Kanno için Suudi Arabistan'da adeta futbol savaşı çıktı. Ülkelerinin futbolda daha ileri gitmesi için oyuncularının yurt dışına çıkmasını zorunlu gören yerel basın Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesi için adeta kampanya başlattı.