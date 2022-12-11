Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Dünya Kupası sırasında beğendiği oyuncular arasında yer alan Mohamed Kanno için ilginç gelişmeler yaşanıyor.
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan formasıyla harike bir performans gösteren Mohamed Kanno için düğmeye basılmasını istedi. İşte transferdeki son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Teknik direktör Güneş, Beşiktaş'ın alabileceği, Türkiye'ye gelebilecek, Süper Lig'de oynayabilecek farklı oyuncular da belirledi.
Bu isimler arasında en dikkat çekici olanı Suudi Arabistan'ın 28 yaşındaki yıldızı Mohamed Kanno oldu.