Dünya Kupası arası verilmesinin ardından çalışmalarını sürdüren Beşiktaş evinde İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Montero - Pastore takası teklifi!
Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda fazla şans bulamayan Montero için takas teklifi geldi. İspanyol ekibi Elche Montero için Arjantinliyi yıldızı önerdi. İşte o isim ve detaylar...| BJK SPOR HABERLERİ
Siyah beyazlılar Vodafone Park'ta konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup etti.
Kartal'ın galibiyet golleri Cenk Tosun, Kerem Atakan, Nathan Redmond ve Dele Alli'den geldi.