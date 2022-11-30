BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Montero - Pastore takası teklifi!

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda fazla şans bulamayan Montero için takas teklifi geldi. İspanyol ekibi Elche Montero için Arjantinliyi yıldızı önerdi. İşte o isim ve detaylar...| BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 06:40