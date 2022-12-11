Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Belçika'nın Westerlo takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta Redmond maçın tek golünü kaydetti.
Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.
Beşiktaş bu sonuçla Dünya Kupası arasında oynadığı 4. hazırlık maçında 3. galibiyetini aldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARININ SONUÇLARI:
Beşiktaş 4-0 İstanbulspor
Beşiktaş 1-1 Fatih Karagümrük
Beşiktaş 2-1 Charleroi
Siyah-beyazlı ekip son hazırlık maçını 17 Aralık Perşembe günü saat 14:00'da Giresunspor ile oynayacak.