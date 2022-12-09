Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Takım ile bir araya geldi.
Beşiktaş'tan transfer harekatı! 3 takviye 4 ayrılık...
Beşiktaş'ta Dünya Kupası arasında Şenol Güneş oyuncularına nefes aldırmıyor. Tecrübeli hoca bir yandan takımda oynatmak istediği sistemi belirlemeye çalışırken bir yandan da devre arasında takıma katmak istediği isimler üzerinde Ahmet Nur Çebi ile görüşmeler yapıyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca Güneş 4 ismin de takımdan ayrılması yönünde rapor verdi. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Takım ile bir araya geldi.
Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Şenol Güneş'ten çalışmalarla ilgili bilgiler aldı ve futbolcularla sohbet etti.
Başkan Çebi, daha sonra Kara Kartal'ın idmanını takip etti. Çebi daha sonra toplantıda transfer konusuna dair Güneş'le konuştu.