Beşiktaş'tan transfer harekatı! 3 takviye 4 ayrılık...

İKİ BEK VE STOPER TAKVİYESİ

Fanatik'in haberine göre Güneş, öncelikli olarak her iki bek ve stopere takviye talebinde bulundu. Şartlara göre her iki kanatta oynama özelliğine sahip oyuncular istediğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Rakiplerimiz ile yarışta kalıp şampiyon olmak istiyorsak nokta atışı transferler yapmalıyız.

