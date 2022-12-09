BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Caner Erkin fedakarlığa hazır! Söz Şenol Güneş'te

Geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'ta tekrar oynamak için büyük bir fedakarlık yapmaya hazır. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in onay vermesi halinde ligde asist kralı olan sol bekin transferi tamamlanacak ve Caner tekrar Beşiktaş forması giyecek. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 06:40