Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'a gelmek için haber gönderdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Caner Erkin fedakarlığa hazır! Söz Şenol Güneş'te
Geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'ta tekrar oynamak için büyük bir fedakarlık yapmaya hazır. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in onay vermesi halinde ligde asist kralı olan sol bekin transferi tamamlanacak ve Caner tekrar Beşiktaş forması giyecek. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Takvim'in haberine göre; yıldız oyuncunun tekrar Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.
34 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlılar'a haber göndererek, "Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazırım.