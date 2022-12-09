Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların Antalya kampında açıklamalarda bulunuyor. Çebi'nin açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE O SÖZLER:

"Seçimle ilgili anlayamadığım bir şey var. 6 ay önce seçim yaşadık, o gün seçime katılamayanların bugün seçim havası yaratmayı isteme sebeplerini anlayabilmiş değilim."

"Ekonomik anlamda pandemi olmasaydı, yanda koşan ve katkı vermeyen futbolcuların maaşından kurtulmuş olsaydık, Beşiktaş'ın 3 Miyar TL eksik borcu olurdu."

"Ben bu sezonun, birlik ve beraberlik yılı olmasını rica ettim ve bu söyleme devam edeceğim. Ama kimin arkadan ne yaptığı harfiyen çok iyi biliyorum. Mevcut Beşiktaş yönetimi ve başkanını, taraftar üzerinden düşürmeyi doğru bulmuyorum. Yapılanların farkındayım."

"Benim başkanlık yaptığım dönemde, 300 milyon TL'lik bir zarar söz konusu. Ben artık kendime ait hamlelerin süreçlerini yaşayabileceğim."

ÇEBİ'DEN HOCA DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLERİ!

"Hoca değişikliği, olması gerektiği için olmuştur."

"2-3 ay önce düzgün transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa, bunun olabileceği süreç ocak ayıdır. Önümüzdeki 6 maçı görmek istiyoruz. Hocamızla bu değerlendirmeyi yaptık."

"Şenol Güneş ile yola devam edeceğiz benim beklentilerim çok yüksek."

"TFF TALEBİMİZİ REDDETTİ!"

"Biz, sezon başlamadan önce 9+2 ile devam edilmesini ifade ettik. Ancak bu reddedildi. Biz de TFF'nin almış olduğu karara göre transferlerimizi yaptık. Yerli futbolcu mecburiyetinden dolayı düşünmediğimiz transferleri yapmak durumunda kaldık."

"Bunlarla ilgili bir bütçe ayırdık ve harcama yaptık. Bundan sonra 'Ben değiştirdim, artık yabancı serbest' denildiği takdirde, ben de bu harcamaların kimin karşılayacağını sormak zorundayım. Madem öyle bana neden bu paraları harcattırdın?"

"Avrupa kulüpleriyle yarışmayı arzu edeceksiniz, ama futbolcunuzun Avrupalı bir futbolcu ile yarışmasına engel bir karar alacaksınız. Bu yaman bir çelişkidir. Futbolcularımız bırakın bir kural ile değil, ayaklarının hakkı ile forma alsın."

"Yurtdışından bir futbolcuyu 0 bonservisle alabilme imkanım varken, sen aldığın kararla bir yerli futbolcuya 2 M€ ödeme yaptırtıyorsan, o zaman bu kararın arkasında duracaksınız."