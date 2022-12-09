BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Francisco Montero'ya Süper Lig ekibinden kanca! Yeni durağı...

Süper Lig'de bu sezon Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, ara transfer dönemini hareketli geçirecek. Siyah beyazlı takımda bazı futbolcuların ise takımdan ayrılması gündemde. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 18:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022- 18:23