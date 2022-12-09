Dünya Kupası arası nedeniyle Beşiktaş ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da geçiriyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Francisco Montero'ya Süper Lig ekibinden kanca! Yeni durağı...
Süper Lig'de bu sezon Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, ara transfer dönemini hareketli geçirecek. Siyah beyazlı takımda bazı futbolcuların ise takımdan ayrılması gündemde. İşte ayrıntılar...
Siyah beyazlılarda Şenol Güneş yönetime transferi işaret etti.
Tecrübeli hoca 2 kulvarda mücadele verecek Beşiktaş'ta rotasyonlu kadro istiyor.