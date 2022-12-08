Beşiktaş'ın Charleroi hazırlık maçı ilk 11'i belli oldu!

Beşiktaş'ın Charleroi hazırlık maçı ilk 11'i belli oldu!

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada idmanlarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Belçika'nın Charleroi takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2022- 18:05 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022- 18:53